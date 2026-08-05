"Новости дня": мобильные операторы в РФ начали блокировать звонки без маркировки

Мобильные операторы в России начали блокировать звонки без маркировки. Теперь все компании, от крупных банков до малого бизнеса обязаны идентифицировать автоматические вызовы через специальную маркировку. Система позволяет абоненту видеть звонки, сделанные с программ или роботов.

Раньше санкции за отсутствие маркировки не применялись, поэтому компании до последнего не подключали услугу. При этом сделать это можно было в любое время. Теперь же с начала года число холодных звонков от бизнеса сократилось на четверть.

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