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05 августа, 03:25

Технологии

"Новости дня": мобильные операторы в РФ начали блокировать звонки без маркировки

"Новости дня": мобильные операторы в РФ начали блокировать звонки без маркировки

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Мобильные операторы в России начали блокировать звонки без маркировки. Теперь все компании, от крупных банков до малого бизнеса обязаны идентифицировать автоматические вызовы через специальную маркировку. Система позволяет абоненту видеть звонки, сделанные с программ или роботов.

Раньше санкции за отсутствие маркировки не применялись, поэтому компании до последнего не подключали услугу. При этом сделать это можно было в любое время. Теперь же с начала года число холодных звонков от бизнеса сократилось на четверть.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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