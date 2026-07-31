"Новости дня": автофестиваль "ПроДвижение" стартовал на ВДНХ

На ВДНХ стартовал фестиваль "ПроДвижение". Горожане и туристы могут увидеть исторические модели отечественного и зарубежного автопрома, старинные микроавтобусы и прототипы машин будущего.

Фестиваль продолжает традицию автомобильных выставок, которые проходили на ВДНХ еще в советские годы. Для посетителей также подготовили концертную программу и встречи с представителями автопроизводителей.

Подробнее – в программе "Новости дня".