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31 июля, 01:25

Транспорт

"Новости дня": автофестиваль "ПроДвижение" стартовал на ВДНХ

"Новости дня": автофестиваль "ПроДвижение" стартовал на ВДНХ

Сотни машин представлены на автофестивале на ВДНХ

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На ВДНХ стартовал фестиваль "ПроДвижение". Горожане и туристы могут увидеть исторические модели отечественного и зарубежного автопрома, старинные микроавтобусы и прототипы машин будущего.

Фестиваль продолжает традицию автомобильных выставок, которые проходили на ВДНХ еще в советские годы. Для посетителей также подготовили концертную программу и встречи с представителями автопроизводителей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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