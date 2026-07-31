"Новости дня": операторы связи в РФ смогут на сутки блокировать украденные номера

В России одобрили дополнительные меры защиты от кибермошенников. Если номер украдут злоумышленники, операторы связи смогут заблокировать дистанционное обслуживание по нему на 24 часа.

Оператор зафиксирует кражу сим-карты и передаст информацию в специальную государственную систему. После этого преступники не смогут войти в мобильный банк, перевести деньги или оформить кредит с использованием чужого номера.

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