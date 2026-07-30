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Новости

30 июля, 16:30

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"Новости дня": новый флагманский центр "Мои документы" появится на ВДНХ

"Новости дня": новый флагманский центр "Мои документы" появится на ВДНХ

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Новый флагманский центр госуслуг "Мои документы" появится на ВДНХ. Он одновременно станет окружным и районным офисом.

Для размещения выбрали уже существующее здание, где проведут масштабную реконструкцию. Там обновят кровлю и фасад, заменят все инженерные системы, выполнят внутреннюю отделку. Залы ожидания станут просторнее, также создадут детский игровой уголок, зоны дополнительных сервисов и самостоятельного оформления электронных услуг.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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