"Новости дня": новый флагманский центр "Мои документы" появится на ВДНХ

Новый флагманский центр госуслуг "Мои документы" появится на ВДНХ. Он одновременно станет окружным и районным офисом.

Для размещения выбрали уже существующее здание, где проведут масштабную реконструкцию. Там обновят кровлю и фасад, заменят все инженерные системы, выполнят внутреннюю отделку. Залы ожидания станут просторнее, также создадут детский игровой уголок, зоны дополнительных сервисов и самостоятельного оформления электронных услуг.

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