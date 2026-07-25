"Новости дня": архитектурный декор восстановят в доме на Красной Пресне

Архитектурный декор восстановят в доме на Красной Пресне в рамках капитального ремонта. Здание, построенное в 40-е годы прошлого века в стиле неоклассицизма, было местом притяжения советской интеллигенции.

Специалисты уже расчистили фасад и подготовили его к покраске, восстановили балконы и карнизы. В дальнейшем приведут в порядок цоколь и входные группы. Завершить работы планируют до конца лета.

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