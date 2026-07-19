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19 июля, 12:55

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"Новости дня": Роспотребнадзор разрешил купание в пяти зонах отдыха в Москве

"Новости дня": Роспотребнадзор разрешил купание в пяти зонах отдыха в Москве

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Роспотребнадзор разрешил купание в Москве только в пяти зонах отдыха. Безопасными для купания остаются озеро Белое, Путяевский пруд № 1, пляжи Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 и Пионерский пруд.

Территории указанных зон отдыха могут использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга. Всего в столице открыто 139 мест для комфортного летнего отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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