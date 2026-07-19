"Новости дня": Роспотребнадзор разрешил купание в пяти зонах отдыха в Москве

Роспотребнадзор разрешил купание в Москве только в пяти зонах отдыха. Безопасными для купания остаются озеро Белое, Путяевский пруд № 1, пляжи Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 и Пионерский пруд.

Территории указанных зон отдыха могут использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга. Всего в столице открыто 139 мест для комфортного летнего отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

