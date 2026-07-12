"Новости дня": на ВДНХ восстановили павильон "Кафе Лето"

На ВДНХ завершили реставрацию павильона №518, известного москвичам как "Кафе Лето", а ранее как "Чайное". Деревянное здание с изящной резьбой восстановили по проекту архитектора Леонида Мариновского. Реставраторы сохранили исторические элементы павильона, в том числе деревянный декор и чайник на фасаде.

Сейчас специалисты работают над восстановлением еще одного гастрономического объекта ВДНХ – ресторана "Золотой колос", который в 1950-е годы был одним из самых популярных заведений выставки.

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