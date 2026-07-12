12 июля, 23:50Город
"Новости дня": на ВДНХ восстановили павильон "Кафе Лето"
На ВДНХ завершили реставрацию павильона №518, известного москвичам как "Кафе Лето", а ранее как "Чайное". Деревянное здание с изящной резьбой восстановили по проекту архитектора Леонида Мариновского. Реставраторы сохранили исторические элементы павильона, в том числе деревянный декор и чайник на фасаде.
Сейчас специалисты работают над восстановлением еще одного гастрономического объекта ВДНХ – ресторана "Золотой колос", который в 1950-е годы был одним из самых популярных заведений выставки.
Подробнее – в программе "Новости дня".