"Новости дня": фестиваль тенниса пройдет в Москве с 7 по 12 июля

Фестиваль тенниса пройдет в столице с 7 по 12 июля в рамках проекта "Лето в Москве". Площадки развернутся в четырех районах столицы: в парке "Ходынское поле", во дворце тенниса в "Лужниках", на Самокатной улице и на кортах на Ленинградском шоссе.

Предварительная подготовка не важна, мастер-классы подходят для всех возрастов. Вход на фестиваль свободный, подробности можно узнать на сайте проекта.

Подробнее – в программе "Новости дня".