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30 июня, 17:20

Транспорт

"Новости дня": новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО утвердили в России

"Новости дня": новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО утвердили в России

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Банк России утвердил новый порядок формирования справочников расчета средней стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО. Новые правила вступят в силу 11 июля.

Согласно изменениям, при формировании справочников не будут учитывать аналоги, если их стоимость на 70% ниже стоимости оригинальных деталей. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Также в стоимость ремонта полностью включат затраты на уплотнители, наклейки и другие одноразовые детали.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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