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28 июня, 23:30

Город

"Новости дня": на месте промзоны в Царицыно появится индустриальный парк

"Новости дня": на месте промзоны в Царицыно появится индустриальный парк

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На месте бывшей промзоны в районе Царицыно появится современный индустриальный парк с тремя корпусами для производства электроники, фармацевтики, стройматериалов и других товаров. Проект реализуют в рамках программы стимулирования создания рабочих мест, которая дает застройщикам льготы при условии строительства не только жилья, но и инфраструктуры.

Водные маршруты Москвы оснащают понятными указателями в едином стиле городского транспорта. На станциях метро "Киевская" и "Воробьевы горы" появились подсказки, как пройти к причалу четвертого маршрута "Киевский – Лужники". Перед входами на причалы установили фиолетовые навигационные флаги, цифровые стелы с расписанием и указатели с перечислением ближайших достопримечательностей.

С середины июля в столице заработают три новые выделенные полосы: на улице Вострухина, у Рязанского проспекта, в Зеленограде, на улице Гоголя, и на улице Поляны. Время в пути на этих участках сократится более чем вдвое, а выделенки также снижают аварийность почти на четверть.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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