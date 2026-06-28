"Новости дня": на месте промзоны в Царицыно появится индустриальный парк

На месте бывшей промзоны в районе Царицыно появится современный индустриальный парк с тремя корпусами для производства электроники, фармацевтики, стройматериалов и других товаров. Проект реализуют в рамках программы стимулирования создания рабочих мест, которая дает застройщикам льготы при условии строительства не только жилья, но и инфраструктуры.

Водные маршруты Москвы оснащают понятными указателями в едином стиле городского транспорта. На станциях метро "Киевская" и "Воробьевы горы" появились подсказки, как пройти к причалу четвертого маршрута "Киевский – Лужники". Перед входами на причалы установили фиолетовые навигационные флаги, цифровые стелы с расписанием и указатели с перечислением ближайших достопримечательностей.

С середины июля в столице заработают три новые выделенные полосы: на улице Вострухина, у Рязанского проспекта, в Зеленограде, на улице Гоголя, и на улице Поляны. Время в пути на этих участках сократится более чем вдвое, а выделенки также снижают аварийность почти на четверть.

Подробнее – в программе "Новости дня".

