"Новости дня": в России хотят ввести автоштрафы за продажу просроченных лекарств

Росздравнадзор рассматривает возможность введения автоматических штрафов для аптек за продажу просроченных лекарств и завышение цен на препараты. Система будет автоматически выявлять нарушения по данным аптечных касс и направлять постановления через портал "Госуслуги".

Штрафы могут составить 10 тысяч рублей для предпринимателей и 20 тысяч рублей для юридических лиц. Подробнее – в программе "Новости дня".