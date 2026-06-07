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07 июня, 06:30

Общество

"Новости дня": в России хотят ввести автоштрафы за продажу просроченных лекарств

"Новости дня": в России хотят ввести автоштрафы за продажу просроченных лекарств

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Росздравнадзор рассматривает возможность введения автоматических штрафов для аптек за продажу просроченных лекарств и завышение цен на препараты. Система будет автоматически выявлять нарушения по данным аптечных касс и направлять постановления через портал "Госуслуги".

Штрафы могут составить 10 тысяч рублей для предпринимателей и 20 тысяч рублей для юридических лиц. Подробнее – в программе "Новости дня".

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