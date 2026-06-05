05 июня, 08:30Город
"Новости дня": в Москве проведут масштабный ремонт пяти улиц Пресненского района
В Пресненском районе Москвы проведут масштабный ремонт на пяти улицах. Работы затронут Пресненский Вал, Ножовой и Малый Предтеченский переулки, а также улицы Сергея Макеева и Малую Грузинскую.
Сделают удобные подъезды к жилым кварталам, обновят пешеходные переходы и установят современные фонари. Также появятся крытые остановочные павильоны с зарядками и системой видеонаблюдения.
Подробнее – в программе "Новости дня".