"Новости дня": в Москве проведут масштабный ремонт пяти улиц Пресненского района

В Пресненском районе Москвы проведут масштабный ремонт на пяти улицах. Работы затронут Пресненский Вал, Ножовой и Малый Предтеченский переулки, а также улицы Сергея Макеева и Малую Грузинскую.

Сделают удобные подъезды к жилым кварталам, обновят пешеходные переходы и установят современные фонари. Также появятся крытые остановочные павильоны с зарядками и системой видеонаблюдения.

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