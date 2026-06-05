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05 июня, 08:30

Город

"Новости дня": в Москве проведут масштабный ремонт пяти улиц Пресненского района

"Новости дня": в Москве проведут масштабный ремонт пяти улиц Пресненского района

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В Пресненском районе Москвы проведут масштабный ремонт на пяти улицах. Работы затронут Пресненский Вал, Ножовой и Малый Предтеченский переулки, а также улицы Сергея Макеева и Малую Грузинскую.

Сделают удобные подъезды к жилым кварталам, обновят пешеходные переходы и установят современные фонари. Также появятся крытые остановочные павильоны с зарядками и системой видеонаблюдения.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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