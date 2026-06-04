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04 июня, 01:15

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"Новости дня": в Москве стартовал капитальный ремонт Щелковского путепровода

"Новости дня": в Москве стартовал капитальный ремонт Щелковского путепровода

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В Москве стартовал капитальный ремонт Щелковского путепровода. Автомобильно-пешеходный мост, который пересекает пути Малого кольца Московской железной дороги (МЖД), является одним из важнейших транспортных узлов на востоке города.

Необходимость капитального ремонта вызвана естественным износом элементов пролетного строения, включая деформационные швы, гидроизоляцию, защитный слой бетона и асфальтобетонное покрытие. Перед началом работ специалисты провели комплексное обследование, выявив не только указанные проблемы, но и потребность в усилении несущих конструкций подмостового пространства.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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