"Новости дня": реконструкцию Симоновской и Крутицкой набережных завершат в 2027 году

Большой проект по реконструкции Симоновской и Крутицкой набережных в центре Москвы завершится в следующем году. Всего там обустроят около 6 километров дорог. Симоновскую набережную продлят до Третьего транспортного кольца. Новая дорога будет иметь по 2–3 полосы в каждом направлении.

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что по первому этапу работ выполнено чуть больше половины. Первый этап планируют закончить в этом году, второй этап – в следующем. Появится единый маршрут от Таганского района до района Печатники. Вдоль Москвы-реки появится комфортная прогулочная зона.

