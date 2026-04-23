На здании Центрального Московского ипподрома открылась знаменитая центральная квадрига. Квадрига выполнена из редкого и хрупкого сплава шпиатра на высоте 20 метров. Работы на фасадах ипподрома выполнены на 65%.

Изначально на здании стояли две квадриги, но после пожара 1949 года одну разобрали. Главный корпус ипподрома является объектом культурного наследия. В Беговом районе появится современный конноспортивный комплекс в рамках масштабной модернизации.

