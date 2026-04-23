Эксперт по садоводству посоветовала укрывать растения на ночь при заморозках

При заморозках растения, которые находятся в открытом грунте, необходимо укрывать на ночь, сообщила эксперт по садоводству Ольга Платонова. Другой способ, который используют дачники для защиты растений от холода, – дымовая завеса. Кроме того, хороший полив также помогает корням не бояться заморозков.

Снег накроет Москву и область в ближайшие часы, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Вместе со снегом придут дожди, сильный ветер и рекордно низкое атмосферное давление. По сравнению с 23 апреля в столице похолодает на 10 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.