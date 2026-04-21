Финконсультант Тюрнева объяснила интерес к инвестициям в машино-места и кладовки

Россияне начали вкладываться в покупку машино-мест и кладовок, сообщили СМИ. Насколько выгодна такая инвестиция и как лучше подобрать объект, разбиралась Москва 24.

"Малая недвижимость"

Спрос на покупку машино-мест и кладовок (келлеров) вырос в России за последние два года на 20% на фоне удорожания жилья, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на девелоперские агентства.

По данным СМИ, такими объектами чаще интересуются не владельцы квартир в жилых комплексах, а жители других районов, рассматривающие покупку как инвестицию. В частности, спрос на аренду машино-мест вырос на 35%.

Собственник такой недвижимости Михаил рассказал журналистам, что владеет тремя машино-местами в одном из ЖК Красногорска с 2019 года. Цена каждого тогда составила 900 тысяч рублей, а в настоящее время владелец сдает их за 20 тысяч рублей в месяц. По его словам, это простая модель заработка без лишних вложений в ремонт. В будущем Михаил планирует продать все объекты: за семь лет их стоимость выросла почти на 1,5 миллиона рублей.

При этом журналисты выяснили, что максимальное предложение на столичном рынке аренды машино-мест – 510 тысяч рублей в месяц в элитном ЖК в Хамовниках. Если же его покупать, стоимость начинается от 14 миллионов рублей.

Финансовый консультант Анна Тюрнева в беседе с Москвой 24 подтвердила, что интерес к инвестициям в парковочные места и кладовые растет. По ее мнению, это логичное следствие подорожания жилья и снижения его доступности.

"По сути, инвесторы ищут "малую недвижимость" с более низким порогом входа и понятной моделью дохода. Машино-место стоит в среднем в 8–10 раз дешевле квартиры, а кладовки – еще доступнее. При этом спрос есть: в крупных городах наблюдается дефицит парковки и рост интереса к хранению вещей, особенно на фоне развития e-commerce (торговля товарами и услугами в интернете. – Прим. ред.) и малого бизнеса", – отметила эксперт.





Анна Тюрнева финансовый консультант По доходности это не "золотая жила", но вполне рабочий инструмент. В среднем парковки дают около 7–12% годовых, в хороших локациях – до 20–25%. Кладовки иногда показывают доходность вплоть до 20% и выше. Окупаемость – порядка 8–12 лет, что быстрее, чем у квартир.

Однако специалист пояснила, что при покупке таких объектов важно учитывать нюансы. В частности, если в конкретной локации нет дефицита парковки или спроса на хранение вещей, объект может простаивать, доходность резко упадет.

"Кроме того, у таких объектов ликвидность ниже, чем у квартир: продать кладовку или машино-место сложнее и дольше. В-третьих, есть операционные детали: коммунальные платежи, налоги, возможные простои, которые "съедают" часть дохода", – рассказала Тюрнева.

Одна кладовка или место не дают ощутимого дохода, поэтому желающие чаще покупают несколько объектов, фактически собирая мини-портфель. Это инструмент, который подходит для относительно небольших сумм вложений и "первых шагов" в сфере инвестиций в недвижимость. Сверхдоходности от него ждать не стоит, но и полного отсутствия прибыли – тоже, указала специалист.

Как выбрать?

Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова обратила внимание в разговоре с Москвой 24, что покупку парковочных мест и келлеров в качестве инвестиции нельзя назвать массовым явлением, хотя спрос на них действительно есть. Перед приобретением подобных объектов она посоветовала провести детальный анализ.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости Такая инвестиция будет работать только в крупных городах с плотной застройкой (Москва, Санкт-Петербург). Там, где население меньше миллиона человек, эффективность под вопросом. Также важно просчитать количество подобных объектов в районе, чтобы понимать уровень конкуренции.

Кроме того, она рекомендовала посмотреть наличие парковочных мест у конкретного подъезда: если их дефицит, инвестиция будет работать. Узнать количество мест можно у строительной компании из проектной документации.



"В первую очередь потенциальному владельцу нужно узнать, продает ли застройщик парковочные места без квартиры. Стоит помнить и о том, что хорошей инвестицией может стать место, где отмечается высокая плата за уличную парковку", – посоветовала Перескокова.

Схожая логика работает и с келлерами: к примеру, если на 1 000 квартир приходится около 400 кладовок, покупка может стать прекрасной инвестицией. Также важно выбирать ЖК комфорт- и бизнес-класса, чтобы объекты приносили хороший доход. В районах с домами экономкласса (например, за МКАД) это вряд ли сработает, предупредила риелтор.

"При правильном расчете такая инвестиция подойдет любому – работающему, студенту, пенсионеру. Главное перед покупкой – обязательно проконсультироваться со специалистами по недвижимости, причем не с работниками конкретного ЖК (у них свой интерес продать), а с независимым экспертом. Средний капитал для покупки парковочного места и келлера в Москве – от 3,5 миллиона (в среднем за один объект)", – подчеркнула специалист.

Стоимость аренды таких объектов зависит от уровня ЖК. Например, для машино-мест в экономсегменте она может начинаться от 10 тысяч рублей в месяц, экономплюс – от 20 тысяч, премиум- и бизнес-сегменте – от 30 тысяч и выше, привела цифры Перескокова.

"Схожая история с кладовками, однако, в отличие от машино-мест, здесь цена может меняться в том числе в зависимости от размера. Например, небольшие помещения на 1,5 "квадрата" в доме экономсегмента могут стоить всего 5 тысяч рублей в месяц, в экономплюс – от 10 тысяч, в бизнесе – от 15 тысяч и выше", – рассказала она.

Варианты в 4–5 квадратов в экономе начинаются от 15 тысяч рублей, экономплюс – от 20–25 тысяч и в бизнесе – от 30 тысяч рублей и выше, заключила эксперт.

