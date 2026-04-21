Новости

Новости

21 апреля, 19:17

Финконсультант Тюрнева объяснила интерес к инвестициям в машино-места и кладовки

Мини-вложение: почему россияне стали чаще покупать кладовки и машино-места

Россияне начали вкладываться в покупку машино-мест и кладовок, сообщили СМИ. Насколько выгодна такая инвестиция и как лучше подобрать объект, разбиралась Москва 24.

"Малая недвижимость"

Спрос на покупку машино-мест и кладовок (келлеров) вырос в России за последние два года на 20% на фоне удорожания жилья, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на девелоперские агентства.

По данным СМИ, такими объектами чаще интересуются не владельцы квартир в жилых комплексах, а жители других районов, рассматривающие покупку как инвестицию. В частности, спрос на аренду машино-мест вырос на 35%.

Собственник такой недвижимости Михаил рассказал журналистам, что владеет тремя машино-местами в одном из ЖК Красногорска с 2019 года. Цена каждого тогда составила 900 тысяч рублей, а в настоящее время владелец сдает их за 20 тысяч рублей в месяц. По его словам, это простая модель заработка без лишних вложений в ремонт. В будущем Михаил планирует продать все объекты: за семь лет их стоимость выросла почти на 1,5 миллиона рублей.

При этом журналисты выяснили, что максимальное предложение на столичном рынке аренды машино-мест – 510 тысяч рублей в месяц в элитном ЖК в Хамовниках. Если же его покупать, стоимость начинается от 14 миллионов рублей.

Финансовый консультант Анна Тюрнева в беседе с Москвой 24 подтвердила, что интерес к инвестициям в парковочные места и кладовые растет. По ее мнению, это логичное следствие подорожания жилья и снижения его доступности.

"По сути, инвесторы ищут "малую недвижимость" с более низким порогом входа и понятной моделью дохода. Машино-место стоит в среднем в 8–10 раз дешевле квартиры, а кладовки – еще доступнее. При этом спрос есть: в крупных городах наблюдается дефицит парковки и рост интереса к хранению вещей, особенно на фоне развития e-commerce (торговля товарами и услугами в интернете. – Прим. ред.) и малого бизнеса", – отметила эксперт.

По доходности это не "золотая жила", но вполне рабочий инструмент. В среднем парковки дают около 7–12% годовых, в хороших локациях – до 20–25%. Кладовки иногда показывают доходность вплоть до 20% и выше. Окупаемость – порядка 8–12 лет, что быстрее, чем у квартир.
Анна Тюрнева
финансовый консультант

Однако специалист пояснила, что при покупке таких объектов важно учитывать нюансы. В частности, если в конкретной локации нет дефицита парковки или спроса на хранение вещей, объект может простаивать, доходность резко упадет.

"Кроме того, у таких объектов ликвидность ниже, чем у квартир: продать кладовку или машино-место сложнее и дольше. В-третьих, есть операционные детали: коммунальные платежи, налоги, возможные простои, которые "съедают" часть дохода", – рассказала Тюрнева.

Одна кладовка или место не дают ощутимого дохода, поэтому желающие чаще покупают несколько объектов, фактически собирая мини-портфель. Это инструмент, который подходит для относительно небольших сумм вложений и "первых шагов" в сфере инвестиций в недвижимость. Сверхдоходности от него ждать не стоит, но и полного отсутствия прибыли – тоже, указала специалист.

Как выбрать?

Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова обратила внимание в разговоре с Москвой 24, что покупку парковочных мест и келлеров в качестве инвестиции нельзя назвать массовым явлением, хотя спрос на них действительно есть. Перед приобретением подобных объектов она посоветовала провести детальный анализ.

Такая инвестиция будет работать только в крупных городах с плотной застройкой (Москва, Санкт-Петербург). Там, где население меньше миллиона человек, эффективность под вопросом. Также важно просчитать количество подобных объектов в районе, чтобы понимать уровень конкуренции.
Наталья Перескокова
риелтор, эксперт по недвижимости

Кроме того, она рекомендовала посмотреть наличие парковочных мест у конкретного подъезда: если их дефицит, инвестиция будет работать. Узнать количество мест можно у строительной компании из проектной документации.

"В первую очередь потенциальному владельцу нужно узнать, продает ли застройщик парковочные места без квартиры. Стоит помнить и о том, что хорошей инвестицией может стать место, где отмечается высокая плата за уличную парковку", – посоветовала Перескокова.

Схожая логика работает и с келлерами: к примеру, если на 1 000 квартир приходится около 400 кладовок, покупка может стать прекрасной инвестицией. Также важно выбирать ЖК комфорт- и бизнес-класса, чтобы объекты приносили хороший доход. В районах с домами экономкласса (например, за МКАД) это вряд ли сработает, предупредила риелтор.

"При правильном расчете такая инвестиция подойдет любому – работающему, студенту, пенсионеру. Главное перед покупкой – обязательно проконсультироваться со специалистами по недвижимости, причем не с работниками конкретного ЖК (у них свой интерес продать), а с независимым экспертом. Средний капитал для покупки парковочного места и келлера в Москве – от 3,5 миллиона (в среднем за один объект)", – подчеркнула специалист.

Стоимость аренды таких объектов зависит от уровня ЖК. Например, для машино-мест в экономсегменте она может начинаться от 10 тысяч рублей в месяц, экономплюс – от 20 тысяч, премиум- и бизнес-сегменте – от 30 тысяч и выше, привела цифры Перескокова.

"Схожая история с кладовками, однако, в отличие от машино-мест, здесь цена может меняться в том числе в зависимости от размера. Например, небольшие помещения на 1,5 "квадрата" в доме экономсегмента могут стоить всего 5 тысяч рублей в месяц, в экономплюс – от 10 тысяч, в бизнесе – от 15 тысяч и выше", – рассказала она.

Варианты в 4–5 квадратов в экономе начинаются от 15 тысяч рублей, экономплюс – от 20–25 тысяч и в бизнесе – от 30 тысяч рублей и выше, заключила эксперт.

Какасьева Александра

