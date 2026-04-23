Погода в Москве начнет постепенно улучшаться с 24 апреля

Начиная с 24 апреля погода в Москве начнет постепенно улучшаться. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 23 апреля станет самым холодным днем в третьей волне похолодания в апреле.

Исполняющий обязанности директора метеорологической обсерватории имени Михельсона Тимирязевской академии Дмитрий Осин сообщил, что температура воздуха в Москве составляет плюс 6,1 градуса. Ведущий специалист ЦОДД Андрей Топс посоветовал водителям использовать городской транспорт ввиду непогоды.

