Доля устаревшего подвижного состава в Московском регионе будет сведена к нулю. Об этом сообщил руководитель проекта департамента транспорта Никита Качарава. Количество транспортных средств малого класса сократится в 4 раза.

Более 500 новых автобусов выйдут на линии в 2026 году. Все новые автобусы низкопольные с климат-контролем, USB-зарядками и системами информирования. Маршруты интегрированы с метро, МЦД и городским транспортом единой билетной системой.

