18 апреля, 14:30
Анимационный фильм "Лео и Тиг. Дорога на Байкал" показали на ММКФ
Гости 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) первыми увидели полнометражный анимационный фильм "Лео и Тиг. Дорога на Байкал", созданный студией "Паровоз" по заказу медиахолдинга "Цифровое Телевидение".
Проект вошел во внеконкурсную программу ММКФ "Мультвселенная". По сюжету, Лео и Тиг отправляются на Байкал, чтобы спасти нерпенка по имени Луфи и вернуть его домой. На своем пути они встречают множество новых друзей.
