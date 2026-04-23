23 апреля, 14:45
Холодная погода в Москве и области продлится до конца апреля
Столичный регион входит в фазу арктического вторжения, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По прогнозам, 24–25 апреля ночные температуры приблизятся к околонулевым значениям. В Подмосковье возможны заморозки до минус 1 и гололедица.
В начале следующей недели, 28–29 апреля, похолодает до минус 2 градусов. Ожидаются ливни с мокрым снегом, сформируется снежный покров до 4 сантиметров.
