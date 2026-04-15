"Новости дня": в Москве скоро начнется пыление березы

Число людей с аллергией выросло в четыре раза, и в Москве скоро начнет пылить береза – один из самых агрессивных аллергенов. В сухую ветреную погоду концентрация пыльцы в воздухе выше, она проникает в квартиры и сильнее влияет на здоровье чувствительных людей. При аллергии на пыльцу рекомендуется меньше бывать на улице, использовать системы вентиляции без открытия окон, а также приложения с пыльцевым мониторингом.

В Донском районе находится Инновационный центр текстильной и легкой промышленности, где шьют обувь для космонавтов – здесь создавали летные ботинки для Юрия Гагарина и Алексея Леонова. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам каждого космонавта, особенно ответственная – для выхода в открытый космос в комплекте со скафандром "Орлан". Всего в Москве работают более 40 предприятий, связанных с космической отраслью, где занято свыше 30 тысяч человек.

С этого года семьи с двумя и более детьми могут претендовать на новую ежегодную выплату при условии, что оба родителя работают и постоянно проживают в России. Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума: налог с доходов семьи удержат полностью, затем пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут.

