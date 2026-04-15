"Новости дня": УК обяжут автоматически пересчитывать ошибочные начисления

В России предложили обязать управляющие и ресурсные компании автоматически пересчитывать платежи, если в квитанции обнаружена ошибка. Сейчас гражданам приходится самостоятельно обращаться за перерасчетом, и закон защищает их только после того, как они сами найдут неточность. Авторы инициативы считают, что новый единый стандарт снизит число споров и сделает сферу ЖКХ более прозрачной.

На юге Москвы рабочие приступили к возведению станции "Каспийская" новой Бирюлевской линии. Специалисты создают ограждение котлована по технологии "стена в грунте", которая защитит стройплощадку от осадки грунта и подземных вод. Станция расположится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом, у нее будет два вестибюля с двумя выходами каждый. Всего новая ветка улучшит транспортное обслуживание более миллиона москвичей.

В России завершились клинические исследования нового препарата против рака крови, он может быть зарегистрирован уже в этом году. Лекарство основано на использовании модифицированных клеток-лимфоцитов, которые распознают белок раковых клеток и запускают процесс уничтожения опухоли. Препарат успешно проверили на больных со злокачественными заболеваниями, его применение будет бесплатным.

Подробнее – в программе "Новости дня".

