14 апреля, 17:00Общество
"Новости дня": новое отечественное средство от рака крови появится в России
Новое отечественное средство от рака крови появится в России. Клиническое исследование препарата уже завершено. Предполагается, что лекарство может быть зарегистрировано в этом году.
Как рассказали в Минздраве, в основе лечения лежат модифицированные лимфоциты, способные распознавать белки раковых клеток. После введения в кровь они начинают уничтожать опухоль.
