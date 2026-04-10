"Новости дня": новая ветеринарная клиника появится в столичном районе Строгино

В столичном районе Строгино появится новая большая ветеринарная клиника. Все архитектурные решения уже согласованы, стройка в Неманском проезде скоро начнется.

На первом этаже откроется аптека. Для спокойствия питомцев предусмотрены раздельные зоны ожидания для владельцев собак и кошек. В клинике разместят оборудование для рентгена и МРТ, кабинеты узкопрофильных специалистов и стационары.

