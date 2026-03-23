"Новости дня": в районе Нагатино-Садовники появится современный спортивный кластер

В районе Нагатино-Садовники появится современный спортивный кластер. Его обустроят на территории одного из корпусов Президентской академии на улице Садовники.

На данный момент там есть спортивная зона, но она уже давно устарела. На ее месте построят крытый павильон с панорамным остеклением. В нем будет корт для сквоша, два тренажерных зала-трансформера, раздевалки и душевые. На крыше смонтируют экран, по которому будут транслировать матчи.

