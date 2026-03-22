"Новости дня": навигацию в столичном метро обновляют к запуску Рублево-Архангельской линии

Московский метрополитен готовится к запуску Рублево-Архангельской линии: на указателях уже начали появляться обозначения пересадок. Обновление навигации затронет более тысячи табличек на Большой кольцевой, Солнцевской, Филевской линиях и станциях Московского центрального кольца.

В Мещанском районе продолжаются работы по благоустройству Екатерининского парка. Там сочетаются историческая зона с архитектурными ансамблями и современные пространства для воркаута и детских прогулок.

Любители зимних видов спорта ярко закрыли сезон на Воробьевых горах. В спортивном карнавале "Карнавель на Воробьях" приняли участие горнолыжники и сноубордисты. Гости праздника не только соревновались в спусках, но и боролись за звание лучшего карнавального костюма.

