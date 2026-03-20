"Новости дня": CAR-T-терапию и другие виды лечения онкологии покроют гарантии ОМС

CAR-T-терапия и другие виды лечения онкологических заболеваний в ближайшем будущем будут покрывать государственные гарантии ОМС. Об этом сообщил премьер России Михаил Мишустин. Также в список вошли пептидный метод и РНК.

CAR-T, или клеточная терапия, предполагает в том числе индивидуальные биомедицинские продукты. Уже провели 65 инфузий. По словам премьер-министра, это большой шаг науки и медицины.

Подробнее – в программе "Новости дня".