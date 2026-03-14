"Новости дня": эксперты заявили о неправильном сне москвичей

Москвичи неправильно спят, заявили сомнологи. Те, кто позволяет себе подольше поспать в выходные, совершают серьезную ошибку. Исследования показали, что около половины москвичей встают в выходные позже на 2 часа, а 10% – на 4 часа.

В результате происходит социальный джет-лаг, который приводит к недосыпу и постоянному стрессу для организма. Сомнологи поясняют, что обычный джет-лаг происходит 1–2 раза в год при смене часовых поясов, а социальный джет-лаг люди устраивают себе 1 раз в неделю.

