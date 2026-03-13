Продажи пейджеров на маркетплейсах выросли более чем на 70%

На маркетплейсах увеличились продажи пейджеров. Одна из крупнейших площадок сообщила о росте более чем на 70%. В условиях ограничения связи для безопасности пейджеры могли бы пригодиться, но пока их использует только бизнес.

Как отметил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, пейджеры до сих пор продаются и используются в разных бизнесах, например в ресторанах для уведомления клиентов. Восстановить системы достаточно просто, но вырастут затраты на кабели, сервисы безопасности и аварийное хранение данных.

