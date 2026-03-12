"Новости дня": весенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве

Москвичей приглашают на весенний сезон проекта "Мой спортивный район". В павильоне "Физкультура и спорт" на ВДНХ можно заняться зумбой, йогой, растяжкой и танцевальным фитнесом. Проект предлагает разнообразные виды активности, чтобы каждый мог найти занятия по душе.

Как рассказала тренер проекта Елена Фадина, йога полезна не только для физического, но и для ментального здоровья. Она позволяет уравновешивать ум и стремиться к гармонии между телом и сознанием. Занятия начинаются с разминки, затем идет неспешная и интенсивная динамическая часть.

Подробнее – в программе "Новости дня".