Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 12:00

Спорт

"Новости дня": весенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве

"Новости дня": весенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве

"Москва – столица спорта": горожанам рассказали о правилах и особенностях армрестлинга

Занятие по растяжке пройдет на ВДНХ 12 марта

Новый сезон проекта "Спортивные выходные" стартует в Москве 14 марта

Российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачете на Паралимпиаде в Италии

Футболист Артем Дзюба закончит профессиональную карьеру летом 2026 года

Лыжник Иван Голубков принес сборной России третье золото Паралимпиады

Лыжник Голубков завоевал золото Паралимпиады в гонке на 10 км

Лыжница Анастасия Багиян завоевала второе золото на Паралимпиаде в Италии

Иран отказался от участия в чемпионате мира по футболу

Москвичей приглашают на весенний сезон проекта "Мой спортивный район". В павильоне "Физкультура и спорт" на ВДНХ можно заняться зумбой, йогой, растяжкой и танцевальным фитнесом. Проект предлагает разнообразные виды активности, чтобы каждый мог найти занятия по душе.

Как рассказала тренер проекта Елена Фадина, йога полезна не только для физического, но и для ментального здоровья. Она позволяет уравновешивать ум и стремиться к гармонии между телом и сознанием. Занятия начинаются с разминки, затем идет неспешная и интенсивная динамическая часть.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
спортгородвидео

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика