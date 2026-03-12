Форма поиска по сайту

Новости

12 марта, 09:00

Общество

"Новости дня": ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от Москвы к 9 Мая

"Новости дня": ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от Москвы к 9 Мая

Температура воздуха может достичь 14 градусов тепла в Москве 12 марта

Более 60 колледжей Москвы представят программы на форуме в Гостином Дворе

Иностранные блогеры набирают популярность с рассказами о жизни в Москве и России

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 12 марта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 65% 12 марта

Средняя продолжительность рабочего дня в РФ в 2025 году составила 7 часов и 9 минут

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 750 мм ртутного столба 12 марта

Врачи заявили, что лекарства от аллергии нужно принимать до начала сезона цветения

Россияне могут столкнуться с отказами при оформлении пособий из-за пропуска буквы "ё"

Ветераны Великой Отечественной войны получат от Москвы материальную помощь к 9 Мая. Размер выплаты составит от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателя.

Всего средства будут направлены примерно 23 тысячам москвичей. Столица проявляет заботу о тех, кто прошел через испытания Великой Отечественной. Выплаты являются символом благодарности и уважения к тем, кто добился Победы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществогородвидео

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

