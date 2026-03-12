"Новости дня": ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от Москвы к 9 Мая

Ветераны Великой Отечественной войны получат от Москвы материальную помощь к 9 Мая. Размер выплаты составит от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателя.

Всего средства будут направлены примерно 23 тысячам москвичей. Столица проявляет заботу о тех, кто прошел через испытания Великой Отечественной. Выплаты являются символом благодарности и уважения к тем, кто добился Победы.

Подробнее – в программе "Новости дня".