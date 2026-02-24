"Новости дня": в России обновили ГОСТ на растворимый кофе

В России изменили требования к растворимому кофе. ГОСТ на этот напиток обновили. Теперь он распространяется не только на порошковую, но также на гранулированную и сублимированную форму.

По новому стандарту, в порошкообразном кофе возможно наличие неплотных комочков, которые легко рассыпаются, что не допускалось ранее. При этом сохраняются требования ко времени заваривания. Напиток должен растворяться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. Гранулированный вид кофе может растворяться за 2,5 минуты.

Кроме того, расширен перечень разрешенных ингредиентов для производства кофе. Туда включены продукты растительного происхождения и различные пищевые компоненты.

Подробнее – в программе "Новости дня".