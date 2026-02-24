Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 февраля, 08:55

Общество

"Новости дня": сезон аллергии может начаться в Москве в конце февраля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 95% 24 февраля

В Китае создали новый сорт томатов с ароматом попкорна

"Утро": скорость ветра составит 5–8 м/с в Москве 24 февраля

Маркетологи стали использовать фразы и поступки знаменитостей для привлечения аудитории

Участники "Московского долголетия" начали учиться варить кофе в "Школе бариста"

Температура составит минус 3 градуса в Москве 24 февраля

Жителям столицы предложили прислать видео в чат-бот "Утро в Москве"

Специалисты посоветовали собирать пазлы для снижения стресса

Минпросвещения РФ составит единый список разрешенных игрушек для детских садов

Сезон аллергии может начаться в Москве в конце февраля. Первыми начнут цвести ольха и лещина. Затем присоединятся береза, клен и другие деревья.

Чтобы минимизировать симптомы аллергии, нужно ограничить время пребывания на улице, особенно в сухую, ветреную погоду и утром, когда пыльцы в воздухе больше всего. Также нужно проветривать жилье – лучше всего это делать вечером, после дождя или когда на улице пасмурно.

Подробнее – в программе "Новости дня".

