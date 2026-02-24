"Новости дня": сезон аллергии может начаться в Москве в конце февраля

Сезон аллергии может начаться в Москве в конце февраля. Первыми начнут цвести ольха и лещина. Затем присоединятся береза, клен и другие деревья.

Чтобы минимизировать симптомы аллергии, нужно ограничить время пребывания на улице, особенно в сухую, ветреную погоду и утром, когда пыльцы в воздухе больше всего. Также нужно проветривать жилье – лучше всего это делать вечером, после дождя или когда на улице пасмурно.

Подробнее – в программе "Новости дня".