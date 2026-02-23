23 февраля, 23:50Общество
"Новости дня": юные москвичи написали более 20 тысяч открыток бойцам СВО
Ко Дню защитника Отечества горожане объединились, чтобы поддержать бойцов в зоне специальной военной операции и жителей приграничных территорий. Вклад внес каждый: от юных школьников, написавших более 20 тысяч трогательных открыток, до студентов, которые шили постельное белье и мастерили теплые балаклавы.
Вместе с тем в пункты сбора направляют мужские наборы, теплую одежду, сладости, чай, а также все, что может помочь бойцам почувствовать заботу и поддержку.
