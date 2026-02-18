18 февраля, 07:55Общество
"Новости дня": вакцина от ВПЧ может войти в нацкалендарь прививок в России
Вакцину против вируса папилломы человека планируют включить в национальный календарь прививок к 2027 году. Таким образом, прививка, которая защищает от рака, может стать бесплатной. Вирус папилломы человека опасен не только для женщин, но и для мужчин.
Врач-терапевт Злата Костогрыз пояснила, что вакцинироваться рекомендовано с 9 лет. Профилактика возможна только с помощью вакцин.
Подробнее – в программе "Новости дня".