"Новости дня": вакцина от ВПЧ может войти в нацкалендарь прививок в России

Вакцину против вируса папилломы человека планируют включить в национальный календарь прививок к 2027 году. Таким образом, прививка, которая защищает от рака, может стать бесплатной. Вирус папилломы человека опасен не только для женщин, но и для мужчин.

Врач-терапевт Злата Костогрыз пояснила, что вакцинироваться рекомендовано с 9 лет. Профилактика возможна только с помощью вакцин.

