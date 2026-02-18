Форма поиска по сайту

18 февраля, 07:55

Общество

"Новости дня": вакцина от ВПЧ может войти в нацкалендарь прививок в России

"Новости дня": вакцина от ВПЧ может войти в нацкалендарь прививок в России

"Интервью": Марьяна Лысенко – о развитии медицины в Москве

Скрининг новорожденных расширят в столичных роддомах

Отечественная вакцина от аллергии на березу вышла на финальную стадию регистрации

Новости социального блока Москвы

Более 30 столичных клиник внедрили ИИ-сервисы

Москвичам рассказали о применении ИИ-технологий в медицине

В России утвержден новый профессиональный стандарт врача скорой помощи

Отечественная вакцина от аллергии на березу вышла на финальную стадию регистрации

Новый комплекс НИИ имени Склифосовского появится в Москве

Вакцину против вируса папилломы человека планируют включить в национальный календарь прививок к 2027 году. Таким образом, прививка, которая защищает от рака, может стать бесплатной. Вирус папилломы человека опасен не только для женщин, но и для мужчин.

Врач-терапевт Злата Костогрыз пояснила, что вакцинироваться рекомендовано с 9 лет. Профилактика возможна только с помощью вакцин.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
медицинаобществовидео

