"Новости дня": интеллектуального "дворника" создали резиденты кластера "Ломоносов"

Интеллектуального "дворника" создали резиденты столичного инновационного кластера "Ломоносов". Это флагманская площадка научно-технического центра "Воробьевы горы" МГУ.

Робот способен работать в любую погоду 24 часа в сутки. Он является бесшумным и экологичным. Высокотехнологичный комплекс на электрической тяге оснащен компьютерным зрением и системой безопасности для идеальной ориентации в пространстве.

