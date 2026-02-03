"Новости дня": городские службы отрегулировали температуру батарей в Москве

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится аномально холодная погода. В связи с этим городские службы заранее регулируют температуру батарей в квартирах москвичей. Они повышают или понижают градус на основании краткосрочного прогноза погоды.

Котельные и тепловые станции греют воду до плюс 120 градусов, чтобы в дома она попадала максимально горячей. Для того, чтобы избежать закипания, ее подают в теплоцентраль под высоким давлением. После того, как вода поступила в дом, ее охлаждают в тепловых пунктах до 95 градусов. Затем во внутридомовой разводке она еще немного остывает. В результате температура батарей в квартирах не должна превышать плюс 75 градусов. Этот нужно, чтобы жильцы не обжигались при прикосновении к радиаторам.

