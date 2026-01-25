Форма поиска по сайту

25 января, 13:00

Город

"Новости дня": новые светофоры установят по 250 адресам в Москве

"Новости дня": новые светофоры установят по 250 адресам в Москве

К волонтерскому движению присоединились 180 тыс москвичей в 2025 году

Такси перевернулось на Нахимовском проспекте в Москве

Жители Москвы рассказали о нашествии лис

Собянин рассказал о проекте "Мой спортивный район"

"Москва – столица спорта": проекту "Мой спортивный район" исполнилось 4 года

Движение транспорта ограничат в Беговом районе с 26 января

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы

Пес Себастьян стал самым долгоживущим йоркширским терьером в Москве

Татьяны могут бесплатно прокатиться на канатной дороге в Москве

Новые светофоры установят по 250 адресам в Москве в этом году. Они появятся на участках с наиболее интенсивным движением, на пешеходных переходах и возле социальных объектов.

Существующие светофоры оборудуют кнопками для пешеходов, дополнят новыми секциями или перенесут на более удобные и заметные опоры. С начала года специалисты уже установили и модернизировали светофоры по пяти адресам.

Подробнее – в программе "Новости дня".

