"Новости дня": новые светофоры установят по 250 адресам в Москве

Новые светофоры установят по 250 адресам в Москве в этом году. Они появятся на участках с наиболее интенсивным движением, на пешеходных переходах и возле социальных объектов.

Существующие светофоры оборудуют кнопками для пешеходов, дополнят новыми секциями или перенесут на более удобные и заметные опоры. С начала года специалисты уже установили и модернизировали светофоры по пяти адресам.

Подробнее – в программе "Новости дня".

