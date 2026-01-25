25 января, 13:00Город
"Новости дня": новые светофоры установят по 250 адресам в Москве
Новые светофоры установят по 250 адресам в Москве в этом году. Они появятся на участках с наиболее интенсивным движением, на пешеходных переходах и возле социальных объектов.
Существующие светофоры оборудуют кнопками для пешеходов, дополнят новыми секциями или перенесут на более удобные и заметные опоры. С начала года специалисты уже установили и модернизировали светофоры по пяти адресам.
Подробнее – в программе "Новости дня".