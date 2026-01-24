"Новости дня": закон о вывесках на русском языке вступит в силу 1 марта

С 1 марта вступит в силу новый закон, обязывающий выполнять всю информацию на вывесках, указателях и информационных табличках на русском языке. Вывески на иностранных языках могут обложить штрафом.

Отдельного штрафа за это нет, но нарушителя могут привлечь к ответственности, если вывеску расценят как несоблюдение права потребителя на получение необходимой информации. Штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 500 до 1 000 рублей.

Подробнее – в программе "Новости дня".