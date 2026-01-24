Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 00:15

Политика

"Новости дня": закон о вывесках на русском языке вступит в силу 1 марта

"Новости дня": закон о вывесках на русском языке вступит в силу 1 марта

Трехсторонние переговоры делегаций РФ, США и Украины начались в Абу-Даби

Дмитрий Песков не подтвердил начало встречи в Абу-Даби

Песков сообщил, что переговоры в Абу-Даби могут продлиться до 24 января

Песков сообщил, что в состав российской делегации в Абу-Даби войдут только военные

Песков назвал состав российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби

Уиткофф прибыл в Абу-Даби для трехсторонних переговоров

Спецпосланник США Уиткофф прибыл в Абу-Даби

Самолет, в котором мог быть Уиткофф, приземлился в Абу-Даби

Путин подарил делегации из США корзину с традиционными десертами

С 1 марта вступит в силу новый закон, обязывающий выполнять всю информацию на вывесках, указателях и информационных табличках на русском языке. Вывески на иностранных языках могут обложить штрафом.

Отдельного штрафа за это нет, но нарушителя могут привлечь к ответственности, если вывеску расценят как несоблюдение права потребителя на получение необходимой информации. Штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 500 до 1 000 рублей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
политикаобществовидео

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика