"Новости дня": в России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов

Обновленные правила авиаперелетов вступят в силу с 1 марта 2026 года. В них, помимо прочего, детально закрепляется обязанность авиакомпаний заранее уведомлять пассажиров об условиях перелета и порядке возврата средств.

Уточняются также обязанности авиакомпаний по обслуживанию пассажиров в случае задержки рейса. Воду будет необходимо выдать пассажирам через один час после двух часов задержки, а питание должно будет обеспечиваться через два часа после четырех часов. Подробнее – в программе "Новости дня".

