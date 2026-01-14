"Новости дня": правила выезда из России изменятся для детей до 14 лет

Для выезда детей младше 14 лет в некоторые ближайшие к России страны теперь будет необходим загранпаспорт. Новые правила коснутся поездок в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Ранее для таких путешествий достаточно было свидетельства о рождении.

Дети старше 14 лет продолжат посещать эти страны по внутренним российским паспортам. При этом свидетельство о рождении ребенка все равно нужно брать с собой для подтверждения родства с сопровождающим взрослым. Новые правила начнут действовать с 20 января.

Подробнее – в программе "Новости дня".