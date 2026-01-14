Форма поиска по сайту

14 января, 08:15

Туризм

"Новости дня": правила выезда из России изменятся для детей до 14 лет

"Новости дня": правила выезда из России изменятся для детей до 14 лет

Новости регионов: "Роскосмос" показал спутниковые снимки снежного циклона над Камчаткой

Россияне стали реже ездить в командировки

Москва вошла в число самых популярных туристических направлений в новогодние праздники

Самым дорогим туром для россиян в 2025 году стал отдых на вилле в турецком Бодруме

Наплыв туристов в Москве после праздников начал спадать

Несколько населенных пунктов Подмосковья войдут в состав "Золотого кольца"

Многие москвичи продлили себе праздники на несколько дней

В маршрут "Золотого кольца" добавят 49 населенных пунктов

Очереди образовались на горнолыжных трассах в Сочи

Для выезда детей младше 14 лет в некоторые ближайшие к России страны теперь будет необходим загранпаспорт. Новые правила коснутся поездок в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Ранее для таких путешествий достаточно было свидетельства о рождении.

Дети старше 14 лет продолжат посещать эти страны по внутренним российским паспортам. При этом свидетельство о рождении ребенка все равно нужно брать с собой для подтверждения родства с сопровождающим взрослым. Новые правила начнут действовать с 20 января.

Подробнее – в программе "Новости дня".

