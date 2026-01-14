"Новости дня": жилой дом отремонтировали в Тверском районе

В Тверском районе отремонтировали жилой дом на 1-й Тверской-Ямской улице. Здание в стиле сталинского ампира получило вторую жизнь благодаря бережной реставрации, в ходе которой учли все пожелания жителей.

В рамках работ провели замену пришедших в негодность инженерных коммуникаций, отремонтировали подъезды и подвалы, а также уделили особое внимание системам центрального отопления и водоотведения. Как отметила жительница дома, подрядчик выполнил все работы в срок и в полном объеме.

Подробнее – в программе "Новости дня".