14 января, 06:15

Город

"Новости дня": жилой дом отремонтировали в Тверском районе

Горожане смогут провести старый Новый год на площадках "Зимы в Москве"

В Москве стартовала подготовка к Крещению

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 января

"Московский патруль": инспекторы ЦОДД усилили патрули на столичных дорогах из-за снегопада

"Московский патруль": столичная полиция провела рейд против псевдобаров

"Московский патруль": сотрудники ГАИ задержали наркодилера на Измайловском шоссе

"Московский патруль": укравшая 11 млн рублей мошенница задержана в центре столицы

До 11 градусов мороза прогнозируется в Москве в ночь на 14 января

Городские службы убирают снег в Москве в круглосуточном режиме

В Тверском районе отремонтировали жилой дом на 1-й Тверской-Ямской улице. Здание в стиле сталинского ампира получило вторую жизнь благодаря бережной реставрации, в ходе которой учли все пожелания жителей.

В рамках работ провели замену пришедших в негодность инженерных коммуникаций, отремонтировали подъезды и подвалы, а также уделили особое внимание системам центрального отопления и водоотведения. Как отметила жительница дома, подрядчик выполнил все работы в срок и в полном объеме.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

