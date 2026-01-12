"Новости дня": длина нового пешеходного моста на Болотной набережной составит 170 метров

Длина нового пешеходного моста на Болотной набережной составит 170 метров, ширина – 5,5 метра. В рамках проекта предусмотрено обустройство 4 спусков с лестницами и пандусами для маломобильных граждан.

После завершения строительства путь к кинотеатру "Ударник" и центру ГЭС-2 станет почти в 2 раза короче. Работы будут вестись преимущественно с воды, чтобы сохранить движение по проезжей части. Для этого задействуют специальный флот, включая баржи, плавучий кран и буксиры.

Новый мост завершит формирование единого пешеходного маршрута, соединяющего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг. Подробнее – в программе "Новости дня".