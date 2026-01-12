Форма поиска по сайту

12 января, 18:20

Город

"Новости дня": длина нового пешеходного моста на Болотной набережной составит 170 метров

Высота сугробов достигла почти 50 сантиметров в Москве 12 января

Две фуры заблокировали Жулебинскую эстакаду после съезда с МКАД

Москвичи помогли коммунальщикам в праздники

Попадающих в сетку в "Авиапарке" птиц освобождают и выпускают на волю

Снегопады в Москве привели к увеличению заявок на откапывание машин

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 12 января

На Старый Новый год в Москве ожидается мороз до минус 14 градусов

В Москве заработал первый городской зарядный комплекс для электрокаров

Сергей Собянин открыл новый корпус школы № 338 в Коммунарке

Длина нового пешеходного моста на Болотной набережной составит 170 метров, ширина – 5,5 метра. В рамках проекта предусмотрено обустройство 4 спусков с лестницами и пандусами для маломобильных граждан.

После завершения строительства путь к кинотеатру "Ударник" и центру ГЭС-2 станет почти в 2 раза короче. Работы будут вестись преимущественно с воды, чтобы сохранить движение по проезжей части. Для этого задействуют специальный флот, включая баржи, плавучий кран и буксиры.

Новый мост завершит формирование единого пешеходного маршрута, соединяющего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг. Подробнее – в программе "Новости дня".

