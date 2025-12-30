"Новости дня": прививку от ВПЧ планируют сделать бесплатной для россиян

Прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют сделать бесплатной для россиян. На данный момент вакцинация доступна по полису ОМС только в отдельных регионах, в том числе в Москве. Прививка снижает риск заражения ВПЧ и развития онкологии.

Врачи рекомендуют делать ее в возрасте 11–12 лет. Этот период считается наиболее эффективным для вакцинации. Она переносится легко, так как не содержит в себе живой вирус. Планируется, что вакцинацию внесут в национальный календарь прививок в 2027 году.

Подробнее – в программе "Новости дня".