30 декабря, 12:10Общество
"Новости дня": прививку от ВПЧ планируют сделать бесплатной для россиян
Прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют сделать бесплатной для россиян. На данный момент вакцинация доступна по полису ОМС только в отдельных регионах, в том числе в Москве. Прививка снижает риск заражения ВПЧ и развития онкологии.
Врачи рекомендуют делать ее в возрасте 11–12 лет. Этот период считается наиболее эффективным для вакцинации. Она переносится легко, так как не содержит в себе живой вирус. Планируется, что вакцинацию внесут в национальный календарь прививок в 2027 году.
Подробнее – в программе "Новости дня".