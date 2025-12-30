Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 декабря, 12:10

Общество

"Новости дня": прививку от ВПЧ планируют сделать бесплатной для россиян

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 726 мм ртутного столба 30 декабря

"Доктор 24": врач рассказала, насколько антибиотики эффективны для профилактики болезней

Юристы рассказали, что слишком яркий запах холодца может стать поводом для штрафа

Россиянам рассказали о рисках сочетания красной икры с белым хлебом и маслом

В МЧС посоветовали установить новогоднюю елку подальше от батареи

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 6 градусов 30 декабря

Москва 24 и "Активный гражданин" запустили праздничный конструктор открыток

Специалисты рассказали, сколько хранятся новогодние блюда в холодильнике

Новости регионов: в Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия мощного циклона

Прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют сделать бесплатной для россиян. На данный момент вакцинация доступна по полису ОМС только в отдельных регионах, в том числе в Москве. Прививка снижает риск заражения ВПЧ и развития онкологии.

Врачи рекомендуют делать ее в возрасте 11–12 лет. Этот период считается наиболее эффективным для вакцинации. Она переносится легко, так как не содержит в себе живой вирус. Планируется, что вакцинацию внесут в национальный календарь прививок в 2027 году.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществовидео

