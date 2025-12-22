"Новости дня": новое оборудование начали устанавливать в транспорте Москвы

Новое оборудование устанавливают в московском транспорте. Модифицированные турникеты заработали в первом терминале городского вокзала Нижегородская. Они компактнее и быстрее предыдущих, пропускная способность пассажиров с их появлением увеличится на 40%.

Оплатить проезд можно всеми имеющимися способами, включая виртуальную карту "Тройка", систему быстрых платежей и биометрию.

Подробнее – в программе "Новости дня".