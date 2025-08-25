Форма поиска по сайту

25 августа, 16:30

Происшествия

Пассажирка летевшего из Новосибирска самолета напала на бортпроводниц

На бортпроводниц самолета, летевшего из Новосибирска, напала агрессивная пассажирка. Справиться с ней экипажу помогли другие пассажиры. В аэропорту Шереметьево женщину встретили полицейские.

Проблемы начались примерно через 8 минут после вылета. Следующие несколько часов пассажирка провела под присмотром экипажа и попутчиков. Транспортная полиция аэропорта проводит проверку.

О том, чем может обернуться дебош на борту самолета, – в эфире телеканала Москва 24.

