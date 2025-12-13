13 декабря, 13:00Экология
"Новости дня": первый экоцентр открылся на юге Москвы
В Москве стало больше возможностей для тех, кто заботится об экологии. На юге столицы открылся первый экоцентр. Там москвичей научат правильно сортировать мусор и помогут сдать вторсырье на переработку.
В эконцентре принимают бумагу, пластик, стекло, металл и даже опасные отходы, такие как батарейки и ртутные градусники. Там москвичей научат правильно сортировать мусор и помогут сдать вторсырье на переработку.
Подробнее – в программе "Новости дня".