13 декабря, 13:00

Экология

"Новости дня": первый экоцентр открылся на юге Москвы

Раздельному сбору мусора будут обучать в первом московском экоцентре

Строительство новых дорог в Москве улучшило экологическую ситуацию города

Церемония награждения Экологической премии Москвы прошла 27 ноября

"Московский патруль": сброс 1,6 тыс кубометров отходов предотвратили в столице

"Интервью": Юлия Урожаева – о том, почему Москва стала экологичным примером для мира

Новости регионов: на перегоне около поселка Шаля загорелись вагоны с газовым конденсатом

Инвазивные растения исчезнут из городских парков в Москве

Экологи РАН призывают очистить Бобровый остров в Нагатинском Затоне от мусора

Бобры в Нагатинском затоне в Москве оказались под угрозой вымирания

В Москве стало больше возможностей для тех, кто заботится об экологии. На юге столицы открылся первый экоцентр. Там москвичей научат правильно сортировать мусор и помогут сдать вторсырье на переработку.

В эконцентре принимают бумагу, пластик, стекло, металл и даже опасные отходы, такие как батарейки и ртутные градусники. Там москвичей научат правильно сортировать мусор и помогут сдать вторсырье на переработку.

экология

