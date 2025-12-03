"Новости дня": Собянин в ходе прямого эфира обсудил самые важные вопросы столицы

Сергей Собянин в ходе прямого эфира обсудил самые важные вопросы столицы.

Мэр подчеркнул, что войска ПВО делают все для защиты Москвы от террористических актов. Он выразил слова благодарности военно-промышленному комплексу, который поставляет первоклассную технику для защиты от нападений.

Также Собянин затронул тему социального развития города и рассказал про развитие медицины. Особое внимание уделили и образованию, а также развитию спортивной инфраструктуры.

Подробнее – в программе "Новости дня".