"Новости дня": российские ученые создали экспресс-тест на определение гепатита С

Российские ученые создали первый в мире экспресс-тест на определение гепатита С. Раньше для диагностики требовалось 2 часа, теперь определить наличие вируса можно будет за 30 минут. Данный способ позволит сделать анализ массовым, а значит, и вовремя выявлять заболевание.

Гепатит С может 10 лет не выдавать себя и разрушать печень, приводя к циррозу и даже раку. Передается вирус только через кровь. Подробнее – в программе "Новости дня".